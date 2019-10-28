الجيش: توقيف 15 شخصا على شاطئ القلمون كانوا على وشك الانطلاق باتجاه قبرص

اعلنت ​قيادة الجيش​ ​مديرية التوجيه​ في بيان انه "بتاريخه، وبعد توافر معلومات عن التحضير ل​عملية تهريب​ أشخاص من ​لبنان​ إلى قبرص، داهمت دورية من ​مديرية المخابرات​ غرفة على شاطىء ​القلمون​ بالقرب من منتجع الميرامار، حيث أوقفت 15 شخصاً (تسعة سوريين وخمسة لبنانيين وفلسطيني واحد) كانوا على وشك الانطلاق باتجاه قبرص. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص".

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