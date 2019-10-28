النشرة: محتجون منعوا الموظفين من الوصول الى الدوائر الحكومية بحاصبيا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "عددا من المحتجين نفذوا اعتصاما أمام المدخل الرئيسي للمبنى الذي يضم الدوائر الحكومية في حاصبيا مما حال دون وصول الموظفين إلى مكاتبهم لليوم الثاني عشر على التوالي".

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