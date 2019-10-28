استقالة نائبة بالكونغرس الأميركي

أعلنت النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأميركي، كاتي هيل استقالتها بعد اتهامها بإقامة علاقة غير لائقة مع موظف بمكتبها.
هذا وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب الأميركي فتحت تحقيقاً مع النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا، كاتي هيل، بسبب اتهامات طالتها بانتهاك القوانين من خلال الانخراط في علاقة "غير لائقة" مع موظف في مكتبها.
وهذا وقد نفت هيل هذه الاتهامات على الرغم من اعترافها في بداية الأسبوع الماضي، أنها أقامة علاقة مع موظف واعتذرت عن السلوك "غير المقبول".
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