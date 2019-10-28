الأمن التركي أوقف 20 أجنبيا في أنقرة بتهمة ارتباطهم بـ"داعش"

أفادت وكالة أنباء "الأناضول" أن جهاز مكافحة ​الإرهاب​ في العاصمة التركية ​أنقرة​، أوقف 20 أجنبيا للاشتباه بصلتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرة الى أنه تم توقيف 12 عراقيا في ولاية صامصون للاشتباه بصلتهم بالتنظيم.

وجاءت العملية، بعد يوم واحد على إعلان ​الولايات المتحدة​ عن مقتل ​أبو بكر البغدادي​ في ​ريف إدلب​ في ​سوريا​.

وقال الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ في وقت سابق من أمس، إن مقتل البغدادي "نقطة تحول في المعركة المشتركة ضد الإرهاب"، معربا عن ثقته بأن "الكفاح الحازم ضد الإرهاب في إطار روح التحالف سيجلب ​السلام​ للبشرية جمعاء".