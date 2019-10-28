الأمن التركي أوقف 20 أجنبيا في أنقرة بتهمة ارتباطهم بـ"داعش"

أفادت وكالة أنباء "الأناضول" أن جهاز مكافحة الإرهاب في العاصمة التركية أنقرة، أوقف 20 أجنبيا للاشتباه بصلتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرة الى أنه تم توقيف 12 عراقيا في ولاية صامصون للاشتباه بصلتهم بالتنظيم.
وجاءت العملية، بعد يوم واحد على إعلان الولايات المتحدة عن مقتل أبو بكر البغدادي في ريف إدلب في سوريا.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من أمس، إن مقتل البغدادي "نقطة تحول في المعركة المشتركة ضد الإرهاب"، معربا عن ثقته بأن "الكفاح الحازم ضد الإرهاب في إطار روح التحالف سيجلب السلام للبشرية جمعاء".
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