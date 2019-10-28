كولومبيا تختار أول امرأة رئيسة لبلدية بوغوتا









اسماء السيد - بوغوتا: أصبحت كلاوديا لوبيز، رمز الحرب على الفساد في كولومبيا، الأحد أول أمرأة تنتخب لمنصب رئيسة بلدية العاصمة بوغوتا.

فازت المرأة البالغة من العمر 49 عامًا، وتنتمي إلى وسط اليسار، والتي تجاهر بميولها المثلية، في الانتخابات المحلية بـ35.2 بالمئة من الأصوات متقدمة على الليبرالي كارلوس فرناندو غالان (32,5 بالمئة) بعد فرز جميع الأصوات تقريبا.

كتبت السناتور السابقة على تويتر "لم نفز فحسب، بل إننا نغير التاريخ". وقال الرئيس إيفان دوكيه إن الانتخابات المحلية التي نظمت في أنحاء البلاد جذبت "أكبر عدد من المرشحين في التاريخ".

يعد فوز لوبيز في العاصمة البالغ عدد سكانها 7,2 مليون نسخة، خطوة مهمة إلى الأمام في بلد اعتاد أن يقوده رجال من نخبة الليبراليين.

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وقالت لوبيز لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي "كوني امرأة ليس خطأ، كوني امرأة قوية وحازمة... ليس خطأ. كوني مثلية ليس خطأ، كوني فتاة من عائلة متواضعة ليس خطأ".

ودُعي أكثر من 36 مليون ناخب لاختيار رؤساء بلديات وحكام وأعضاء مجالس محلية، من بين أكثر من 116 ألف مرشح 37 بالمئة منهم نساء. وشهدت الانتخابات أعمال عنف في أكثر من ربع البلديات، وفق مرصد انتخابي محليّ.

شاركت القوات المسلحة الثورية الكولومبية السابقة (فارك) التي اصبحت حزبا سياسيا بموجب اتفاق سلام تاريخ عام 2016 أنهى نصف قرن من التمرد المسلح، في الانتخابات للمرة الثانية.

وبعد مشاركة باهتة في الانتخابات التشريعية في العام الماضي، فاز المتمردون السابقون بالغالبية في مجلس بلدية واحدة في جنوب غرب كولومبيا. وفي شمال البلاد فاز العضو السابق في الحركة المتمردة غييرمو توريس برئاسة بلدية بوليفار عن تحالف يساري.

