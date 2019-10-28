دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper تقارير إعلامية توضح مصير زوجتي أبوبكر البغدادي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، بتفجير حزام ناسف كان يرتديه؛ لكن تقارير صحفية ذكرت أن البغدادي لم يكن الوحيد الذي فجر نفسه؛ حيث إن زوجتيه فجرتا حزامين ناسفين كانتا ترتديانهما.

وأوضحت مجلة نيوزويك الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة في البنتاجون والجيش الأمريكي، أن زوجتي البغدادي فجرتا نفسيهما أثناء هجوم القوات الخاصة الأمريكية في ريف إدلب بشمال غرب سوريا.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن القوات الخاصة تم إنزالها في قرية باريشا في ريف إدلب الشمالي، بواسطة 8 مروحيات، بمرافقة من الطيران الحربي التابع للتحالف الدولي لمكافحة داعش، في عملية نوعية استغرقت ساعتين، وأسفرت عن مقتل البغدادي مع مجموعة من مرافقيه من بينهم أطفال ونائبه.

ووفقًا لمصادر من إدلب، فإن القوات الأمريكية انتشلت جثمان البغدادي ونائبه عقب انتهاء العملية النوعية، تمهيدًا لإجراء تحليل الـ»دي إن دي« للتأكد من هويته.

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وأكد ترامب في كلمة له مساء اليوم، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، في هجوم «جريء» نفذته القوات الخاصة الأمريكية.

وقال ترامب في كلمته «وضعت الولايات المتحدة الليلة الماضية الإرهابي رقم واحد في العالم أمام العدالة، تم قتل أبو بكر البغدادي. كان مؤسسا وزعيما لداعش، التنظيم الإرهابي الأكثر قسوة ووحشية»، وتابع إن «الولايات المتحدة بحثت عن البغدادي على مدار سنوات طويلة.. ومثل القبض عليه أو قتله أولوية رئيسة لإدارتي في مجال الأمن القومي».

وأضاف الرئيس الامريكي أن 8 مروحيات اشتركت في العملية النوعية، وأن البغدادي انتحر خلال محاولة فراره من العسكريين الأمريكيين في نفق تحت موقع مخبأه؛ حيث فجر نفسه و3 من أطفاله بحزام ناسف.

وأوضح ترامب أن العملية أسفرت عن مقتل الكثير من مرافقيه، وأن القوات الأمريكية قضت ساعتين في الموقع؛ حيث جمعت معلومات حساسة حول التنظيم، مشيرًا إلى عدم سقوط قتلى أو جرحى بين القوات الأمريكية؛ لكنها أسفرت عن إصابة 11 طفلًا كانوا في الموقع.