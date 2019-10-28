شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن محاكمة المتهمين بـ"خلية داعش الجيزة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت سادس جلسات محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابى والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية المعروفة بـ"خلية داعش الجيزة"، والتى تنظرها محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، العديد من الأحداث الهامة منها:

1 ـ المحكمة أمرت أثناء فض أحراز القضية بخروج المتهمين خارج القفص.

2 ـ علاء علم الدين دفاع المتهمين طلب من المحكمة إرجاء تعليقاته على الأحراز لجلسة المرافعة.

3 ـ المحكمة عرضت الأحراز التى ضبطت مع المتهم مصطفى إسماعيل وهى حقيبة بداخلها سلاحين ناريين و9 أسلحة بيضاء متنوعة ما بين سكاكين وسنج.

4 ـ فضت المحكمة لفافة بداخلها ملابس عسكرية ومظروف بداخله 10 هواتف محمول تخص المتهم مصطفى إسماعيل.

5 ـ ضمت أحراز المتهمين أجهزة لا سلكية ماركة "باوثنج"

6 ـ المحكمة عرضت جهاز لاب توب يخص المتهم على إبراهيم.

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7 ــ المحكمة قررت تأجيل الدعوى لجلسة 23 نوفمبر لسماع أقوال الشهود فى الدعوى وعددهم 4 شهود.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أسلحة نارية بحوزة المتهمين وجهازين لاسلكي تردد فوق العالي والتي يحظر استيرادها أو استخدامها أو حيازتها دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما أنهم حضروا لارتكاب عمليات إرهابية ضد الكنائس ووضعوا مخططات وجهزوا مواد مفرقعة وأسلحة نارية وذخائرها لاستهدافها بعمليات عدائية.