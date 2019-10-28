شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد.. فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 27 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غداً الثلاثاء، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً مائل للبرودة ليلاً.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة.