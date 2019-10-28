وكالة إيطالية: عودة السياحة البريطانية لمصر يؤكد تمتعها بالأمن والأمان

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وأشارت الوكالة على موقعها الإلكترونى إلى أن السياحة المصرية تشهد حالة من الانتعاش فى الأشهر الأخيرة، ولكن مع رفع القيود البريطانية المفروضة على الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ سيشهد هذا القطاع تقدما وازدهارا كبيرا، مما سيؤثر بشكل مباشر على القضاء على البطالة وعودة الاستثمار بقوة.
وأوضحت الوكالة أن وزارة السياحة تعمل بجهود كبير فى ملف عودة الحركة السياحية لشرم الشيخ، حيث تبنت خطة تدريب للعمالة السياحية من حيث المرشدين والغواصين والخدمات داخل الفنادق والطهاة، حيث تم تدريب 1200 عامل سياحى فى جنوب سيناء، فضلا عن تدريب الخاص بصحة وسلامة الغذاء تدريب العاملين بالمطابخ بفنادق شرم الشيخ، ومن المتوقع أن تؤدى عودة السياحة البريطانية لشرم الشيخ لمضاعفة عدد العاملين فى كافة المرافق السياحية.
وستؤدى هذه الحركة السياحية المتوقعة من السوق الإنجليزى إلى رفع نسبة الإشغالات بفنادق شرم الشيخ، والتى كانت قد تضررت نتيجة توقف السياحة، وتمتلك مدينة شرم الشيخ قوة فندقية كبيرة حيث تتصدر كافة المقاصد السياحية بما بأكثر من 185 فندقا تضم حوالى 70 ألف غرفة فندقية، مشيرة إلى أن السياحة البريطانية حققت إقبال نحو 1.5 مليون سائح فى عام الذروة 2010.
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