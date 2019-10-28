شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 15 عاملا فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق الصليبة بمنشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 15 عاملا، فى حادث انقلاب أتوبيس أعلى طريق الصليبة بمنشأة القناطر، مما أدى إلى توقف حركة المرور اتجاه الجيزة، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.

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تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى طريق الصليبة بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.