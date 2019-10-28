دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال ربيع الأول وتحدد موعد المولد النبوى الشريف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستطلع دار الإفتاء المصرية اليوم الإثنين، رؤية هلال شهر ربيع الأول لسنة 1441 هـ، حيث سيتم إعلان النتيجة مساء اليوم عقب صلاة المغرب.
كانت الحسابات الفلكية قد كشفت أن هلال شهر ربيع الأول، سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الخامسة والدقيقة 38 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الإثنين 29 من صفر 1441 هجريًا الموافق 28 أكتوبر "يوم الرؤية" ، ووفقًا لذلك تكون غرة شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريًا فلكيًا الثلاثاء المقبل 29 أكتوبر، وبذلك يكون موعد المولد النبوي الشريف فلكيا السبت 12 ربيع الأول الموافق 9 نوفمبر.
والدليل على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوى من القرآن الكريم، قوله تعالى في سورة إبراهيم: «وذَكِّرهم بأَيامِ اللهِ»، ولا شك أن أعظمُ أيام الله قدرًا هو يوم مولده صلى الله عليه وسلم، ومن أدلة مشروعية الاحتفال أيضًا من القرآن الكريم قوله تعالى في سورة يونس: «قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا»، قال عبد الله ابن عباس، في تفسيره لهذه الآية: (فضلُ الله: العلمُ، ورحمتُه: مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم؛ قال الله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَاك إِلَّا رَحْمَة للْعَالمين».
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