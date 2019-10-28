الارشيف / اخبار العالم

دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال ربيع الأول وتحدد موعد المولد النبوى الشريف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال ربيع الأول وتحدد موعد المولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستطلع دار الإفتاء المصرية اليوم الإثنين، رؤية هلال شهر ربيع الأول لسنة 1441 هـ، حيث سيتم إعلان النتيجة مساء اليوم عقب صلاة المغرب.

كانت الحسابات الفلكية قد كشفت أن هلال شهر ربيع الأول، سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الخامسة والدقيقة 38 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الإثنين 29 من صفر 1441 هجريًا الموافق 28 أكتوبر "يوم الرؤية" ، ووفقًا لذلك تكون غرة شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريًا فلكيًا الثلاثاء المقبل 29 أكتوبر، وبذلك يكون موعد المولد النبوي الشريف فلكيا السبت 12 ربيع الأول الموافق 9 نوفمبر.

Advertisements
أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، موضحا أن الاحتفال مشروع بالأدلة الصحيحة التى وردت فى الكتاب والسنة وباتفاق علماء الأمة، وأن أى أقوال من شأنها تحريم الاحتفال بهذا اليوم المعظم هى مخالفة للصحيح وخروج على الإجماع؛ مشيرًا إلى أن الاحتفال بيوم مولد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مظهر من مظاهر تعظيمه، وعلامة من علامات محبته، ومن المعلوم أن تعظيم النبي ومحبته أصل من أصول الإيمان، وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخارى أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين».

 

والدليل على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوى من القرآن الكريم، قوله تعالى في سورة إبراهيم: «وذَكِّرهم بأَيامِ اللهِ»، ولا شك أن أعظمُ أيام الله قدرًا هو يوم مولده صلى الله عليه وسلم، ومن أدلة مشروعية الاحتفال أيضًا من القرآن الكريم قوله تعالى في سورة يونس: «قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا»، قال عبد الله ابن عباس، في تفسيره لهذه الآية: (فضلُ الله: العلمُ، ورحمتُه: مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم؛ قال الله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَاك إِلَّا رَحْمَة للْعَالمين».

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال ربيع الأول وتحدد موعد المولد النبوى الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا