شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فعاليات التدريب المصرى الأردنى المشترك "العقبة - 5" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية والأردنية تنفيذ فعاليات التدريب المشترك "العقبة - 5" بمشاركة عناصر من القوات البرية والبحرية وعناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين، والذى تجرى فعالياته بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية، ويأتى التدريب ضمن الخطة السنوية للتدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم التدريبية وتنسيق الجهود وتحقيق الدمج والتعارف بين القوات المشاركة من الجانبين، كما تم تنفيذ عدد من الطوابير التكتيكية والرمايات التقليدية وغير التقليدية بإستخدام الذخيرة الحية من أوضاع الرمى المختلفة والتى أظهرت كفاءة وتجانس القوات والقدرة على إصابة الأهداف الثابتة والمتحركة بدقة وكفاءة عالية.

كما نفذت عناصر قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الأردنية تدريبات مشتركة على إقتحام بؤرة إرهابية وتحرير الرهائن ومقاومة العناصر الإرهابية المسلحة ، وإقتحام المبانى والمنشآت وتنفيذ عدة رمايات غير نمطية بالذخيرة الحية ، بالاضافة إلي التدريب على أعمال النسف والتدمير للأهداف المعادية ، ونفذت عناصر من قوات المظلات عدداً من القفزات التدريبية المشتركة لصقل مهارات العناصر المشاركة وتوحيد المفاهيم العملياتية.

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كما نفذت عناصر القوات الخاصة البحرية التدريب على أعمال الغطس الهجومى والدفاعى والرمايات النمطية وغير النمطية من أوضاع الرمى المختلفة.

ظهر خلال التدريبات مدى ماتتمتع به العناصر المشاركة من قدرة وإحترافية عالية فى تنفيذ المهام بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات المسلحة لكلا الجانبين من إمكانيات بشرية وفنية وإستعداد قتالى وقدرة على العمل المشترك لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.