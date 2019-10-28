شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: طرح مناقصة لاختيار الشركات المنفذة لمترو الهرم للمرة الثانية خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل، أنه جارى إنهاء وتجهيز ومستندات الطرح وكراسة الشروط للمناقصة المحدودة التى سيتم طرحها للمرة الثانية، لتنفيذ المشروع الأولى من الخط الرابع للمترو المار بشارع الهرم، متوقعة أن يتم الطرح خلال أيام أمام مختلف الشركات المصرية واليابانية.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أنه تم تقسيم المرحلة الأولى من الخط الرابع إلى جزئين حيث جارى إعداد مستندات طرح الأعمال المدنية للجزء الشرقى فى المسافة من الجيزة حتى محطة عمرو بن العاص بطول 4.5 كم، والجزء الغربى فى المسافة من الجيزة حتى محطة حدائق الأشجار بـ 6 أكتوبر بطول 14.5 كم.

وأضافت المصادر، أنه مخطط الطرح واختيار الشركات المنفذة وبدء أعمال التنفيذ الفعلية بداية العام المقبل، كما أنه تم التعاقد مع شركة هرنكنشت الألمانية لشراء عدد 4 ماكينات حفر عملاقة لاستخدامها فى أعمال حفر الخط الرابع، لافتة إلى أن تكلفة المرحلة الأولى من الخط الرابع تصل إلى 44.7 مليار جنيه تشمل 1.2 مليار دولار قرض يابانى ميسر.