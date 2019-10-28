شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ضوابط وشروط التعيين فى الوظائف القيادية بالجهات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وشروط التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية فى الوزارات والجهات والهيئات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك كالتالي:

1 - يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر فى جريدتين واسعتى الانتشار متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة.

2 - يكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناءً على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

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3 - يشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.

4 - استثناءً من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقاَ للنظام الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المالية المقررة لهم.