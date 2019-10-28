شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يشارك بالدورة الرابـعة للقمة الاقـتصادية العربية الأوروبية باليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الإثنين، إلى العاصمة اليونانية "أثينا"، في زيارة عمل تشهد عقد لقاءات مهمة مع كبار المسؤولين اليونانيين وكذا المشاركة في أعمال الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية العربية الأوروبية التي تستضيفها اليونان.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأنه من المقرر أن يلتقي أبو الغيط خلال الزيارة الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، حيث سيبحث معه تطور العلاقات العربية اليونانية في مختلف المجالات، بالنظر إلي موقع اليونان في إطار الاتحاد الأوروبي ودورها النشط إقليمياً أخذا فى الاعتبار العلاقات المتميزة التي تربط الجانبين في المجالات السياسية.

والاقتصادية والثقافية ومواقف اليونان التقليدية المساندة للقضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وبما يشكل أساسا قويا يمكن البناء عليه للارتقاء بالعلاقات بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة.

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كما أوضح المصدر أن زيارة أبو الغيط ستشمل لقاء مع رئيس الوزراء اليونانى كرياكوس ميتسوتاكيس، فضلاً عن جلسة مباحثات موسعة مع نيكولاس ديندياس وزير خارجية اليونان، ومن المنتظر أن تتناول هذه الجلسات سبل تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية الهامة، مثل مكافحة الإرهاب والأزمات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في سوريا وليبيا والقضية الفلسطينية وكيفية تنسيق الجهود لاحتواء هذه الأزمات بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في هذه الدول ولمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، كما سنتظر ان تتناول اللقاءات بحث سبل تطوير العلاقات العربية اليونانية.

وأشار المصدر إلى أن الأمين العام سيشارك في أعمال القمة الاقتصادية العربية الأوروبية في دورتها الرابعة، التي تعقد تحت رعاية رئيس الوزراء اليوناني، وتهدف الى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين العالمين العربي والاوروبي وخلق ارضية مشتركة خاصة في مجالات الطاقة والتجارة والعلوم والتكنولوجيا والرعاية الصحية، وتعزيز فرص استشراف مجالات جديدة.

للتعاون لضمان مواصلة العمل والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين، حيث تأتي هذه المشاركة في إطار حرص الجامعة العربية على التعاون والتفاعل مع التجمعات الدولية والاقليمية الفعالة بما ينعكس ايجابياً على المصالح العربية.