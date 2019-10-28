شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: 71 ألفا و618 منفذ شحن للعدادات مسبوقة الدفع بالقاهرة والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن إجمالى عدد منافذ شحن العدادات مسبوقة الدفع بجميع أنحاء الجمهورية بلغ حتى الآن 71 ألف 618 منفذا، ما بين منفذ ثابت ومتحرك ومنافذ خاصة بشركات الشحن الإلكترونى.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365، أنه تمت إتاحة حوالى 1073 مركز شحن ثابت بشركات توزيع الكهرباء، وعدد 545 مركز شحن متنقل، وعدد 70 ألف منفذ شحن خاص بشركات الشحن الإلكترونى على مستوى الجمهورية، موضحاً أنه تم البدء فى تنفيذ مشروع شحن العدادات عن طريق تطبيق الهاتف المحمول باستخدام خاصية NFC دون الحاجة للذهاب لمركز الشحن.

وقال حمزة، إن إجمالى ما تم تركيبه حتى الآن من العدادات مسبوقة الدفع بالشبكة القومية بلغ حتى الآن 8 ملايين و 300 ألف عداد مسبوق الدفع، مؤكدا أن خطة الوزارة لتحويل كافة العدادات إلى مسبوقة الدفع تستهدف تركيب 28 و 700 ألف عداد مسبوق الدفع بحلول عام 2025.