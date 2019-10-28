"اقتحام بؤرة إرهابية".. استمرار التدريب المصري الأردني "العقبة - 5"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

واصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية والأردنية تنفيذ فعاليات التدريب المشترك "العقبة - 5" بمشاركة عناصر من القوات البرية والبحرية وعناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين، والذي تجرى فعالياته بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية، ضمن الخطة السنوية للتدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة .

وقال بيان رسمي صادر، عن المتحدث العسكري اليوم، إن التدريب تضمن عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم التدريبية وتنسيق الجهود وتحقيق الدمج والتعارف بين القوات المشاركة من الجانبين، كما تم تنفيذ عدد من الطوابير التكتيكية والرمايات التقليدية وغير التقليدية بإستخدام الذخيرة الحية من أوضاع الرمي المختلفة والتي أظهرت كفاءة وتجانس القوات والقدرة على إصابة الأهداف الثابتة والمتحركة بدقة وكفاءة عالية.

كما نفذت عناصر قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الأردنية تدريبات مشتركة على اقتحام بؤرة إرهابية وتحرير الرهائن ومقاومة العناصر الإرهابية المسلحة، واقتحام المباني والمنشآت وتنفيذ عدة رمايات غير نمطية بالذخيرة الحية، بالإضافة إلى التدريب على أعمال النسف والتدمير للأهداف المعادية، ونفذت عناصر من قوات المظلات عددًا من القفزات التدريبية المشتركة لصقل مهارات العناصر المشاركة وتوحيد المفاهيم العملياتية، كما نفذت عناصر القوات الخاصة البحرية التدريب على أعمال الغطس الهجومي والدفاعي والرمايات النمطية وغير النمطية من أوضاع الرمي المختلفة.

ظهر خلال التدريبات مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من قدرة واحترافية عالية في تنفيذ المهام بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات المسلحة لكلا الجانبين من إمكانيات بشرية وفنية واستعداد قتالي وقدرة على العمل المشترك لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.