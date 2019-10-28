صحة الإسكندرية: تطعيم 11 ألف مواطن ضد البلهارسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أعلن الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الإثنين، الانتهاء من تطعيم 11 ألف مواطن، ضد مرض البلهارسيا، في حملة استهدفت المناطق الريفية.

وقال عثمان اليوم الإثنين، إن الحملة نظمتها الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، وجرى الاستعانة بـ 6 فرق مدربة قامت بالمرور على المنازل، لتطعيم المواطنين ضد المرض.

من ناحيته أوضح الدكتور هشام الفيشاوي، مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة، إن الحملة شملت قرى "الروضة، كرملة، إبراهيم موسى، وخورشيد" التابعة لمنطقة المنتزه الطبية، وقريتى باب العبيد وأبيس الثامنة التابعتين لمنطقة وسط الإسكندرية" الطبية، وذلك باستخدام عقار آمن لجميع أفراد الأسر،ة ولكنه لا يعطى للحامل والمرضعة والأطفال أقل من ٦ سنوات.

وأضاف أنه جرى جمع عينات عشوائية من المواطنين بالمناطق المعرضة للإصابة لفحصها "ميكروسكوبيا" للبحث عن الطفيليات، وإذا تجاوزت نسبة الإصابة بالبلهارسيا 2% يجري تقديم العلاج لجميع سكان القرية.