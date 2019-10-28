الكويت: مصر تقوم بدور حیوي في ظل ظروف مضطربة تشھدھا المنطقة

أكد خالد الجار الله نائب وزیر الخارجیة الكویتي، أن الكویت بذلت جھودا حثیثة من أجل رأب الصدع الخلیجي، مؤكدا إیمانھا الكامل بأھمیة تلاحم دول مجلس التعاون وتعزیز الموقف الخلیجي، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وأضاف الجار الله، في تصريحات صحفية على هامش احتفال الأمم المتحدة بالذكرى الـ 74، أن "الكویت لن تتوقف عن سعیھا لاحتواء الخلاف بین الأشقاء"، مؤكدا

"ما یدعو للتفاؤل أنھا في كل خطوة تخطوھا تحقق تقدما متزاید وملموس"، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وفي 5 يونيو من العام 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب.

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وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من

المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".

وفي ما یتعلق بالزیارة الرسمیة التي قام بھا رئیس مجلس الوزراء الكويتي الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح إلى مصر أخیرا، أفاد الجارالله بأنھا كانت ناجحة والمباحثات التي جرت جاءت بناءة.

ولفت إلى أن الزیارة ستشكل دفعة قویة للعلاقات وفرصة ایجابیة للتشاور والتنسیق بین البلدین، مشیرا إلى أن مصر تقوم بدور حیوي في ظل ظروف مضطربة تشھدھا المنطقة.