طائرة البنتاجون السرية تجري تجارب عسكرية في الفضاء

كشف سلاح الجو الأمريكي تفاصيل جديدة حول طائرته الفضائية السرية، التي أطلقها "البنتاغون"، من أجل إجراء تجارب عسكرية سرية في الفضاء، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وكشف موقع "سبيس دوت كوم" المعني بأخبار الفضاء أن طائرة "إكس-37 بي" الفضائية السرية هبطت، مساء الأحد، في ولاية فلوريدا، بعدما سجلت أطول رحلات مدارية استمرت لنحو عامين كاملين.

وكانت تجري تلك الطائرة السرية مجموعة من

الاختبارات على التقنيات العسكرية في قلب الفضاء، من دون أن تفصح عن طبيعة تلك الاختبارات.

وأوضح سلاح الجو الأمريكي إن الطائرة الفضائية السرية، تم تصنيعها من قبل شركة "بوينغ"، وتعتبر من الطائرات المسيرة من دون طيار.

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​وقضت طائرة "إكس – 37 بي" 780 يوما متواصلا في الدوران حول الأرض،

في خامس مهمة سرية تقوم بها، ضمن برنامج الاختبارات العسكرية المدارية.

​ويبلغ حجم الطائرة العسكرية الفضائية السرية، حجم الحافلة الصغيرة، والتي تتشارك في الكثير من الصفات التصميمية مع مكوك فضاء "ناسا" الذي تم إطلاقه في عام 2017 على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس".

​وقالت وزيرة سلاح الجو الجديدة، بابرا باريت، في بيان: "تواصل إكس-37 بي إظهار أهمية الطائرات الفضائية المعاد استخدامها. كل مهمة ناجحة تؤدي إلى تطور القدرات الفضائية لأمتنا".