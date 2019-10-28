مقتل ستة أشخاص في تحطم مروحية عسكرية وسط كولومبيا

تحطمت مروحية عسكرية في بلدية ألبان وسط كولومبيا، ولقي 6 أشخاص مصرعهم جراء التحطم، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت القوات الجوية الكولومبية ، اليوم الاثنين، أنه تم العثور على حطام المروحية ، مشيرة
وكانت وسائل إعلام محلية كولومبية قد ذكرت أن مروحية من طراز بيل 412 اختفت من على الرادار يوم الجمعة الماضي بعد مغادرتها قاعدة بالانكويرو في إدارة كانديناماركا.
ولا تزال أسباب الحادث غير معروفة، فيما يتم إجراء تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.
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