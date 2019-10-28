صرح عضو مجلس إقليم كونار الأفغاني، شير زمان مونشي ،اليوم الاثنين، بأن اشتباكات اندلعت بين القوات الأفغانية والباكستانية في الإقليم الليلة الماضية، مما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، حسبما أفادت وكالةأنباء الشرق الأوسط.
ونقلت مصادر أفغانية عن مونشي قوله إن الاشتباكات اندلعت في منطقة دو كلام واستمرت لعدة ساعات عندما منعت القوات الأفغانية اقتحام القوات الباكستانية لمنطقة دو كلام.
وأضاف مونشي أن القوات الباكستانية اقتحمت منطقة دو كلام على مسافة تتراوح بين 300 إلى 400 متر وكانت تحاول إنشاء مواقع عسكرية.
وفي الوقت نفسه، قال السكان المحليون إن قصف القوات الباكستانية أدى إلى مقتل ثلاث نساء وإصابة 3 رجال.
كانت هذه تفاصيل خبر اشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.