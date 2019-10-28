ندوة في سفارة باكستان للتضامن مع كشمير

عقدت سفارة باكستان ندوة للتضامن مع شعب كشمير فى ذكرى احتلال القوات الهندية للاقليم بالقوة فى 27 اكتوبر 1947، حضر الندوة عدد من اساتذة وطلبة الجامعات المصرية و الاعلاميين و ابناء الجالية الباكستانية بالقاهرة.

والقي السفير فتحى يوسف رئيس جمعية الصداقة المصرية الباكستانية كلمة أكد فيها ان تصعيد التوتر فى المنطقة بالغاء الهند لوضعية كشمير الخاصة فى الدستور الهندى و سلطات الحكم الذاتى للاقليم يمثل تهديد للسلام و الأمن الإقليمى و دعى الدول الاسلامية الى تقديم كل الدعم لشعب كشمير فى مواجهة القمع الهندى.

وأكد الكاتب الصحفى السيد هانى نائب رئيس تحرير الجمهورية ضرورة نشر الوعى بقضية شعب كشمير العادلة حتى يعلم العالم ان كفاح شعب كشمير للحصول على حقه الذى أقرت به قرارات عدة لمجلس الأمن هو كفاح مشروع و ليس إرهاب و ان الهند هى التى ضربت بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة عرض الحائط و كذلك تجاهلت قرارات منظمة المؤتمر الاسلامى التى

دعت الى ارسال لجنة تقصى حقائق الى كشمير التى تحتلها الهند.وشبه الكاتب حكومة حزب بهاراتيا جاناتا المتطرف بحكم هتلر الذى تسبب فى خراب كبير. دعى الكاتب دول العالم الاسلامى الا تقف موقف المتفرج و ان تجبر الهند على احترام قرارات الشرعية الدولية.تحدث المحلل الاستراتيجى اللواء جمال مظلوم عن سيناريوهات الاحداث فى ظل التصعيد الهندى الجديد و حذر من المواجهة العسكرية بين الدولتين النوويتين و أكد على ضرورة الحوار من اجل تسوية قضية كشمير.و قال ا.د. مدحت حماد مدير مركز الفارابى للدراسات ان المقاومة هى الحل بالنسبة لشعب كشمير فى ظل استمرار الهند فى تجاهل قرارات الشرعية الدولية و قمعها للشعب الكشميرى بالقوة.واستنكر د. ابراهيم محمد ابراهيم حرمان الهند شعب كشمير من حقهم فى الحرية و تقرير المصير الذى يكفله ميثاق الامم المتحدة لكل الشعوب. وأكد على اهمية دور الاعلام بالتعريف بقضية شعب كشمير العادلة فى ضوء سيطرة آلة الاعلام الهندى على كثير من وسائل الاعلام.اما الصحفى الخبير بشئون آسيا سمير حسين فقد اوضح ان تصعيد الهند الأخير فى كشمير جزء من الصراع الاقتصادى بين القوى العالمية حول محاور التنمية الاقتصادية الواعدة فى ضوء الشراكة الباكستانية الصينية فى الممر الاقتصادى الذى يشكل جزء هام من مشروع احياء طريق الحرير. و اكد على ان جهاد الشعب الكشميرى ينطلق من قرارات الامم المتحدة ذات الصلة و التى اكدت على حقه فى تقرير المصير و هو ما تتملص منه الهند.

و قدم سفير باكستان مشتاق على شاه الشكر للسادة للحضور على دعمهم لقضية شعب كشمير و قال ان بداية قضية كشمير و هزيمة الهند امام رجال القبائل مما دعاها الى اخذ القضية الى الأمم المتحدة كانت المرحلة الاولى لكفاح شعب كشمير و ان المرحلة الثانية تمثلت فى الانتفاضة ضد القمع الهندى التى اشتعلت فى التسعينيات و ان المرحلة الثالثة و الحاسمة ستكون بعد رفع حظر التجول الذى فرضته الهند على الاقليم لأكثر من 80 يوم و ان الشعب الكشميرى لن يقبل ان يخضع لسلطات القمع الهندى.