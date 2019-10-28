على خلفية شاحنة "إسكس".. 24 أسرة فيتنامية تبحث عن مفقودين

ذكرت وسائل إعلام فيتنامية، أن ما لايقل عن 24 أسرة تبحث عن مفقودين لها، وذلك على خلفية الغموض المستمر بشأن هوية 39 مهاجراً مشتبه بهم تم العثور على جثثهم في شاحنة في بريطانيا.

وأفادت صحيفة فن اكسبريس بأن 24 أسرة تبحث عن أطفال مفقودين، منهم عشرة في إقليم هاتينه و14 مفقودين في إقليم ني ان بوسط فيتنام.

ويعد إقليم ني ان من أفقر المناطق في فيتنام ومركزاً لتهريب البشر.

وكان رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك قد أصدر أمراً يوم السبت بفتح تحقيق بشأن تهريب البشر.

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وبعد أن اكتشفت الشرطة البريطانية 39 جثة في شاحنة في إسيكس الأسبوع الماضي، أشارت بيانات الشرطة في البداية إلى أن جميع المهاجرين هم من الرعايا الصينيين، ويبدو الآن أنه من المرجح أن غالبيتهم فيتناميون.

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وفي 25 أكتوبر، كشفت ناشطة حقوقية النقاب عن رسائل نصية من فتاة تدعى فام ثي ترا ماي 26 عاماً أرسلتها إلى والدتها في فيتنام قائلة "أموت لأنني لا أستطيع التنفس".

ويتم تهريب مئات المواطنين الفيتناميين إلى بريطانيا كل عام، وفقاً لمؤسسة إيكبات الخيرية.