البرلمان العراقي يعقد جلسة لبحث مطالب المتظاهرين

يعقد البرلمان العراقي اليوم الإثنين، جلسة لمناقشة تداعيات المظاهرات الاحتجاجية المتواصلة لليوم الرابع على التوالي والعمل على تنفيذ مطالب المتظاهرين.

وكان البرلمان قد اخفق في عقد جلسة السبت الماضي لمناقشة مطالب المتظاهرين لعدم اكتمال النصاب.

وقال النائب صادق السليطي عضو البرلمان العراقي لصحيفة الصباح، اليوم الإثنين، إن البرلمان "حدد عقد جلسته اليوم الإثنين لمناقشة مطالب المتظاهرين وأن كتلة سائرون البرلمانية مستعدة للحضور نظراً لتواجد أعضائها المعتصمين داخل البرلمان".

وأعلن أربعة نواب عراقيين استقالتهم من البرلمان العراقي بينهم السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي على خلفية اتساع رقعة المظاهرات الاحتجاجية.

وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق مقتل 74متظاهراً بطلق ناري وإصابة 3654 آخرين في الأيام الثلاثة الأولى للمظاهرات واعتقال 158 تم إطلاق سراح 123منهم والباقي 35 لازال رهن الاعتقال.

وانتقدت المفوضية في بيان صحفي، استخدام القوات الأمنية الغازات المسيلة للدموع والمياه الساخنة والقنابل الصوتية والهراوات لتفريق المتظاهرين أثناء المصادمات التي حصلت بين القوات الأمنية في بغداد وعدد من المحافظات.

كما انتقدت المفوضية تقييد حرية القنوات الإعلامية والصحفيين.

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ولاتزال القوات العراقية تغلق جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء فيما انتشرت خيم الاعتصام في محيط ساحة التحرير وساحات ومناطق الاعتصام في عدد من المحافظات.

وبحسب شهود عيان للوكالة، فإن "وتيرة المظاهرات تخف خلال الساعات الأولى من النهار لكنها تشتد عصراً لتسجل حضوراً كثيفاً خلال الليل فيما لايزال مئات المتظاهرين داخل مخيمات الاعتصام.

وعززت القوات العراقية من انتشارها ودفعت بقوات إضافية من قوات مكافحة الإرهاب على خلفية الهجمات المتكررة على الأبنية الحكومية ومقرات الأحزاب.