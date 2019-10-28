كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يهنئ ترامب بنجاح عملية قتل البغدادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ رئيس وزراء إسرائيل الرئيس دونالد ترامب على "الإنجاز المذهل" لقتل زعيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.

يقول بنيامين نتنياهو إن العملية العسكرية الأمريكية "تعكس تصميمنا المشترك مع الولايات المتحدة وجميع الدول الحرة على محاربة المنظمات الإرهابية والدول الإرهابية".

تحدث نتنياهو خلال جولة في قاعدة للقوات الجوية الإسرائيلية بعد فترة وجيزة من إعلان ترامب في البيت الأبيض عن مقتل البغدادي في غارة عسكرية أمريكية في سوريا.

يقول الرئيس دونالد ترامب إن الغارة العسكرية الأمريكية التي أطاحت بزعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي هي صفقة أكبر من مقتل أسامة بن لادن عام 2011 أثناء إدارة أوباما.

يعترف الرئيس أن وفاة بن لادن كانت مميزة، لكنه يعتقد أن الأخبار عن البغدادي هي أخبار اهم. وشرح ترامب العملية خلال إعلان في البيت الأبيض.

يقول ترامب إن بن لادن لم يصبح اسمًا عالميًا في الإرهاب حتى هجمات 11 سبتمبر 2001، على عكس البغدادي، الذي يقول ترامب إنه المسؤول عن بناء الخلافة.

وأوضح ترامب إن الحمض النووي الموجود في الموقع أكد مقتل زعيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في غارة عسكرية أمريكية في سوريا.

وأضاف إن حطام النفق الذي فجر فيه بكر البغدادي نفسه باستخدام سترة ناسفة جعل من الصعب الوصول إلى جسد، لكن تمكن الأمريكيين من تحريك الأنقاض وتأكيد هوية البغدادي.

يقول ترامب إن المشاركين في الغارة "أعادوا أجزاء الجسم" معهم، على الرغم من أنه "لم يتبق الكثير" لجثة البغدادي. واضاف "لديهم الحمض النووي الخاص به. أكثر مما يريدون ".

كشف نائب الرئيس مايك بينس عن مزيد من التفاصيل حول الغارة العسكرية الأمريكية التي قتلت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في سوريا.

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يقول بنس إنه بحلول يوم الخميس، علم هو والرئيس دونالد ترامب أن هناك "احتمال كبير" لتواجد البغدادي في مجمعه في محافظة إدلب السورية.

صرح بنس لـ "واجه الأمة" على شبكة سي بي إس إن ترامب أمر القادة بالتوصل إلى خيارات عسكرية وتقديمها له صباح الجمعة.

وأوضح بنس إنه بحلول صباح يوم السبت، "تلقينا المعلومات الاستخباراتية " التي سمحت بالمضي قدما في العملية التي وافق عليها ترامب.

وفي صباح يوم الأحد، أخبر ترامب الأمة أن الغارة أسفرت عن مقتل البغدادي.

رحب رئيس وزراء أستراليا بوفاة زعيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، لكنه يقول إنها لا تنهي الحملة "لهزيمة هذه الجماعة الإرهابية والتطرف الذي تجسده".

يقول رئيس الوزراء سكوت موريسون في بيان إن الوفاة "ضربة كبيرة" لجماعة الدولة الإسلامية و"خطوة مهمة أخرى لمنع إعادة إنعاشها". واضاف إن البغدادي وجه هجمات جبانة ضد "المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء العالم، بعضهم أستراليون".

وقد حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر من أن وفاة مؤسس جماعة الدولة الإسلامية وزعيمها أبو بكر البغدادي هي بمثابة ضربة للمنظمة المتطرفة، ولكنها ليست نهايتها.

قال ماكرون يوم الأحد إن الغارة الأمريكية التي أسفرت عن مقتل الزعيم الذي سعى لإقامة "خلافة" إسلامية جديدة عبر سوريا والعراق كانت "ضربة ضد داعش".

لكنه قال "إنها مجرد خطوة" و"المعركة مستمرة مع شركائنا في التحالف الدولي حتى يتم هزيمة المنظمة الإرهابية بالتأكيد".

وأوضح الرئيس دونالد ترامب يوم الأحد إن البغدادي، الزعيم الغامض لداعش الذي ترأس الجهاد العالمي وأصبح أكثر الرجال المطلوبين في العالم، قد قتل في غارة في سوريا.