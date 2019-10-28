كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير بورصات الخليج.. قطر تواصل نزيف الخسائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجعت بورصة قطر بضغوط هبوط جماعى للقطاعات، كما تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بضغوط هبوط قطاع البنوك والمواد الأساسية، فيما ارتفعت بورصة البحرين هامشيا مدفوعا بصعود قطاع البنوك، وربحت بورصة دبى بقيمة 467 مليون درهم، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت مدعومة بارتفاع 8 قطاعات، وسط انتعاش بالتداولات.

وقد ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.51% رابحا 14.10 نقطة ليصل إلى مستوى 2798.21 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع العقارات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 61.4 مليون سهم محققة ما قيمته 56.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 883 صفقة لـ29 سهما، وارتفع 18 سهما، وانخفضت 7 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

كما ارتفعت 6 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.27%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.70%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.52%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 10.34%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.30%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.82%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 1.51%.

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% رابحا 0.70 نقطة ليصل إلى مستوى 1527.14 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية. وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 202 ألف سهم بقيمة 58.2 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.03%، مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 2.11%. بورصة قطر تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.07% خاسرة 111.24 نقطة، لتصل إلى مستوى 10266.65 نقطة. وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 22.2 مليون سهم بقيمة 50.6 مليون ريال قطرى عبر 1398 صفقة، وارتفعت 4 أسهم، وانخفض 35 سهما ، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.97%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.93%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.09%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.87%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.71%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%.

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود القطاعات القيادية

مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% رابحاً 6.8 نقطة ليغلق عند مستوى 6291.54 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.19% رابحاً 8.98 نقطة ليغلق عند مستوى 4769.58 نقطة