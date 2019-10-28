كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنزويلا والمكسيك تهنئان ألبرتو فرنانديز بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ وزيرا خارجية فنزويلا والمكسيك، ألبرتو فرنانديز، مرشح المعارضة الذي يمثل جبهة جميع التحالف، على الفوز برئاسة الأرجنتين في تصويت طغت عليه أزمة اقتصادية عميقة.

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان: "تهنئ حكومة المكسيك فرنانديز على انتصاره في الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية وتؤكد من جديد استعدادها لتجديد روابط الصداقة والتعاون التي نتمتع بها تاريخياً".

ووصف وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، فوز فرنانديز بأنه "انتصار".

وكتب "أرياسا" على موقع "تويتر": "يهنئ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الشعب الأرجنتيني، وانتخاب الرئيس ألبرتو فرنانديز، وكريستينا فرنانديز دي كيرشنر نائب الرئيس المنتخب للأرجنتين على الفوز في الانتخابات. هذا انتصار يعبر بلا شك عن أمل الشعب الأرجنتيني".

سيتولى الرئيس المنتخب ألبرتو فرنانديز منصبه في 10 ديسمبر.

شهدت الأرجنتين يوم الأحد انتخابات رئاسية فاز فيها مرشح اليسار البيروني ألبرتو فرنانديز على خصمه الرئيس الليبرالي المنتهية ولايته ماوريسيو ماكري.

وفاز فرنانديز من الجولة الأولى بحصوله على 46.36% من الأصوات، بينما حصل ماكري على 41.22% بالاستناد إلى نتائج جزئيّة شملت 75% من الأصوات.

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وقال فرنانديز خلال مهرجان انتخابي له الخميس: "مع تصويت الأحد علينا أن نبدأ طي الصفحة المشينة التي بدأت كتابتها في 10 ديسمبر 2015".

وتحقيق الفوز يتطلب حصول المرشح على أكثر من 45 بالمئة من الأصوات، أو أربعين بالمئة وفارق عشر نقاط مئوية عن الخصم، ولو لم يتحقق ذلك، كانت ستنظم دورة ثانية في 24 نوفمبر.

ويخشى المستثمرون أن يؤدي انتخاب فرنانديز إلى عودة سياسة تدخل الدولة التي شهدتها البلاد في عهد الزوجين كيرشنر (2003 - 2015).

ويتساءل محللون من سيحكم فعليا، فرنانديز الذي كان مديرا لمكتب الرئيسة كيرشنر وقبلها زوجها نستور كيرشنر الرئيس بين 2003 و2007، أو كيرشنر نفسها (66 عاما).

من المهم الإشارة إلى أن الكثير من الأرجنتينيين المعتادين على التقلبات الاقتصادية، اصطفوا يوم الجمعة أمام المصارف ومكاتب الصرف لشراء دولارات أو سحب ودائعهم، وقد سعى فرنانديز إلى طمأنتهم، حيث قال "ليطمئن الأرجنتينيون سنحترم ودائعهم"، ملمحا إلى شبح الإجراءات التي اتخذت في 2001 في الأرجنتين لإنهاء سباق على السيولة وهروب رؤوس الأموال، وسميت "كوراليتو".

ومنذ الانتخابات التمهيدية، سحب المدخرون الأرجنتينيون حوالي 12 مليار دولار من حساباتهم، أي نحو 36.4 بالمئة من مجموع الودائع.

جدير بالذكر أنه وخلال أسبوع فقد البيزو 5.86 بالمئة من قيمته مقابل الدولار الذي يشكل تاريخيا العملة الملاذ للأرجنتينيين.