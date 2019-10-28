رواية جديد لعملية مقتل أبو بكر البغدادي

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كشفت مصادر إعلامية تركية، اليوم الإثنين، عن رواية جديدة لعملية مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بغارة نفذتها القوات الأمريكية في محافظة إدلب.

ونفذت القوات الأمريكية، إنزالا بالمروحيات في ساعة متأخرة من الليل شمالي محافظة إدلب واشتبكت مع مسلحين لمدة 4 ساعات، حسبما قالت وكالة الأناضول.

وأضافت أن الإنزال الأمريكي تم في منطقة تبعد بضعة كيلومترات عن مخيم "طور لاها" للنازحين.

وأضاف مراسل الأناضول: "في حدود الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل، استهدفت 8 مروحيات أمريكية وطائرتان مسيرتان نقطة قريبة من قرية باريشا على مدى 90 دقيقة، وقوبلت المروحيات بمقاومة من الأرض بأسلحة ثقيلة".

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وتابع: "وعقب القصف الجوي، غادرت المروحيات المنطقة، وبعد نصف ساعة عادت وبدأت بالقصف مجددا، وفي هذه الأثناء، أنزلت المروحيات عناصر يعتقد أنهم من القوات الخاصة".

وأفيد بأن الجولة الثانية من الاشتباكات دامت ساعتين ونصف الساعة، وأن المروحيات غادرت المنطقة تماما، بعد عملية نفذت على مرحلتين ودامت 4 ساعات.

عملية استهدفت البغدادي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاغون)، أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يوم السبت في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.

وأوضحت مجلة نيوزويك الأمريكية أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.