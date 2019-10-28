كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تقترح عقد اجتماع حول مشروع مشترك مع جارتها الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترحت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين عقد اجتماع وجها لوجه مع كوريا الشمالية حول مصير مشروع سياحي مشترك مغلق منذ فترة طويلة في جبل كوري شمالي ذي مناظر خلابة، حيث لا تزال علاقاتهما باردة بشأن الدبلوماسية النووية المتعثرة.

أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الأسبوع الماضي بتدمير المنشآت التي شيدتها كوريا الجنوبية في منتجع دايموند ماونتن في الشمال، قائلًا إنها تبدو "رث" و"غير سارة". اقترحت كوريا الشمالية في وقت لاحق تبادل الوثائق لوضع التفاصيل.

يوم الاثنين، أرسلت كوريا الجنوبية رسالة تقترح فيها أن يجتمع مسؤولون من الكوريتين لمناقشة القضايا المتعلقة بالمشروع السياحي بما في ذلك دفع كوريا الشمالية إلى هدم المنشآت التي شيدتها جارتها الجنوبية هناك، وفقًا لوزارة التوحيد في سيول. وقال المتحدث لي سانج مين إن كوريا الجنوبية لم تقترح بعد موعدًا ومكانًا محددين لهذا الاجتماع.

وقال لي إن كوريا الجنوبية قررت إنه يجب أن يكون هناك "نوع من اللقاء" بين الكوريتين لمناقشة القضية. واضاف إن "إجراء أحادي الجانب" من جانب كوريا الشمالية يمكن أن يضر بالعلاقات بين الكوريتين ويتعارض مع المشاعر العامة في كوريا الجنوبية.

لم ترد كوريا الشمالية على الفور على اقتراح كوريا الجنوبية.

كانت الجولات إلى دايموند ماونتن رمزا رئيسيا للتعاون بين الكوريتين ومصدر نقدي قيما للاقتصاد الشمالي المكسور قبل أن يعلقها الجنوب في عام 2008 بعد أن أطلق حارس كوري شمالي النار وقتل سائح كوري جنوبي.

خلال زيارة للموقع، قارن كيم بين العقارات الكورية الجنوبية في دايموند ماونتن و"الخيام المؤقتة في المناطق المنكوبة بالكوارث أو عنابر العزل" وأمر باستبدالها بمرافق كورية شمالية حديثة تتميز بطابعها القومي وتتناسب بشكل أفضل مع المناظر الطبيعية.

وانتقد سياسات كوريا الشمالية في عهد والده الراحل واعتمادها على الجنوب في حين تعهد بأن كوريا الشمالية ستعيد تطوير الموقع من تلقاء نفسها والسيطرة الكاملة على الجولات في المستقبل، وفقا لوكالة كوريا المركزية للأنباء الرسمية.

Advertisements

ينقسم الخبراء حول ما إذا كان الشمال يعتزم حقًا تطوير السياحة بشكل مستقل لـ دايموند ماونتن أو يضغط على الجنوب لإعادة تشغيل الجولات وتحديث المرافق العتيقة.

يقول البعض إن الشمال سيطلب من الجنوب خلال المناقشات استخدام موارده الخاصة لهدم منشآته.

ويقول آخرون إن كوريا الشمالية ستكافح من أجل تطوير المنطقة بمفردها بموجب عقوبات شديدة. وقال ليم سو هو، محلل بالمعهد الكوري لاستراتيجية الأمن القومي من الجنوب، إن أي جولات إلى دايموند ماونتن، الواقع على الساحل الشرقي بالقرب من الحدود بين الكوريتين، ستعتمد على المسافرين الكوريين الجنوبيين لأن روابط النقل الضعيفة في كوريا الشمالية تجعل من الصعب جلب السياح الصينيين هناك.

لا يمكن لسيول إعادة تشغيل الجولات أو أي نشاط اقتصادي رئيسي آخر بين الكوريتين دون تحدي العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة ضد بيونج يانج، والتي تم تعزيزها منذ عام 2016، عندما بدأت كوريا الشمالية في تسريع تجاربها النووية والصاروخية.

قامت حكومة كوريا الجنوبية وشركاتها ببناء حوالي عشرة منشآت سياحية في منطقة دايموند ماونتن، بما في ذلك الفنادق والمطاعم والمنتجعات الصحية، لاستيعاب الجولات التي بدأت في عام 1998. وقالت كوريا الشمالية إنها اتخذت خطوات لتجميد ومصادرة العقارات الكورية الجنوبية في اللجوء في عامي 2010 و2011 أثناء إلقاء اللوم على سيول لمواصلة تعليق الرحلات.

في قمة في سبتمبر الماضي في بيونج يانج، تعهد كيم والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن بإعادة تشغيل الجولات الكورية الجنوبية إلى دايموند ماونتن وتطبيع العمليات في حديقة المصانع بين الكوريتين في بلدة كيسونغ الحدودية الشمالية عندما يكون ذلك ممكنًا، معربًا عن تفاؤلهما بفرض عقوبات يمكن أن تنهي السماح لمثل هذه المشاريع.

أثار كيم هذا الموضوع مرة أخرى خلال خطابه بمناسبة رأس السنة الميلادية هذا العام، قائلًا إن بيونغ يانغ مستعد لإعادة تشغيل المشروعات "دون أي شرط مسبق" بينما يقوم بدعوة قومية إلى تعاون أقوى بين الكوريتين.

لكن من دون حدوث تقدم كبير في المحادثات النووية بين واشنطن وبيونج يانج، فإن المشروعات الاقتصادية تبقى على الرف.

