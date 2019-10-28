كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار الاحتجاجات والعنف في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سرعان ما تحولت مظاهرة مناهضة للحكومة غير مصرح بها في هونغ كونغ إلى حالة من الفوضى، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في قطاع سياحي كبير، مما أدى إلى ساعات من المواجهات القبيحة في الأراضي الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

قام متظاهرون مؤيدون للديمقراطية بتعطيل الطرق وألقوا قنابل حارقة وأضرموا النار في مدخل لمترو الأنفاق حيث استخدموا أساليب الهرب والجري ضد كتائب شرطة مكافحة الشغب.

خرج المتظاهرون في هونج كونج إلى الشوارع لأكثر من أربعة أشهر، في حركة أثارها القلق بشأن مشروع قانون لتسليم الصين لا يحظى بشعبية، ومنذ ذلك الحين تزايدت المطالب لتشمل الإصلاح السياسي.

واجهت الشرطة انتقادات لاستخدامها تكتيكات ثقيلة بما في ذلك الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل والرصاص المطاطي وخراطيم المياه للسيطرة علي المحتجين. في بعض الأحيان أطلقوا أعيرة نارية، مما أسفر عن إصابة ناشط في سن المراهقة في صدره الشهر الماضي. لكن تقول الشرطة إنهم هم ضحايا العنف، حيث القي عليهم المتظاهرون الطوب والقنابل الحارقة.

في مظاهرة يوم الأحد، ألقى بعض المتظاهرين مظلات وأشياء أخرى على شرطة مكافحة الشغب، التي ردت بالغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى توقف حركة المرور على الطريق الرئيسي. قام المتظاهرون بنقل الطوب من الرصيف ونثرهم في الشوارع لمنع السيارات.