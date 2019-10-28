كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة النرويج تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق اشتباك بين الأكراد والأتراك بأوسلو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استخدمت شرطة النرويج الغاز المسيل للدموع وذلك لتفريق الاشتباكات التي وقعت بين الأكراد والأتراك في العاصمة أوسلو.

وحسب التقارير الإعلامية، تحولت المظاهرات المؤيدة والمعارضة لتركيا في العاصمة النرويجية إلى اشتباك جماهيري.

بدأت الاشتباكات التي اجتاحت العاصمة النرويجية، أوسلو، لعدة ساعات بمظاهرتين خارج السفارة التركية بالقرب من ميدان سولي، من جانب مؤيدي ونقاد عملية ربيع السلام التركية في شمال سوريا على التوالي.

واضطرت الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لاستعادة السيطرة على الوضع، حيث تم هدم متجر في وسط أوسلو بالكامل خلال الاحتجاجات يوم السبت. وتم الإبلاغ عن أضرار جسيمة للسيارات والحافلات، وفق ما ورد.

وقال قائد شرطة أوسلو جيرموند ستوكلي، لمحطة الإذاعة الوطنية "إن آر كيه": "في الساعة الواحدة بعد الظهر، بدأت مظاهرة مؤيدة لتركيا لدعم أنقرة. وفي الساعة الثالثة بعد الظهر، تلا ذلك مظاهرة كردية للاحتجاج على هجوم أنقرة في شمال سوريا. انتهى الأمر إلى مشاجرة بين عدد غير قليل من الناس".

وعلى الرغم من التحذيرات العديدة حول الاشتباكات المحتملة، وافقت سلطات النرويج على تنظيم مظاهرات تركية وكردية لمدة ساعتين بعيدًا عن بعضها البعض.

وقد أوقفت السلطات النرويجية 7 أشخاص هاجموا متظاهرين أتراك أثناء جلوسهم في مقهى في أوسلو.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الشرطة النرويجية، إعلانها مساء السبت أنها أوقفت 7 من عناصر "بي كا كا" (حزب العامل الكردستاني) بعد اعتدائهم على متظاهرين أتراك في العاصمة أوسلو، بحسب الوكالة.

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وأشار بيان الشرطة، أن الأتراك اللذين تم الاعتداء عليهم كانوا يجلسون في مقهى خلال مظاهرة لهم في أوسلو.

ووفقا للوكالة، "أوضح بيان الشرطة أن المقهى تعرض لأضرار كبيرة بسبب الهجوم، وأن فرق الشرطة تدخلت لتفريق المهاجمين، وإبعادهم عن المكان".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال في وقت سابق إن حزب العمال الكردستاني قد يكون أكثر خطورة من تنظيم "داعش" الإرهابي.

جاءت تصريحات "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإيطالي، التي قال فيها، إن حزب العمال الكردستاني يمثل تهديدا إرهابيا.

وادعى شاهد عيان على المشاجرة الجماهيرية، أنها بدأت من قبل شباب أتراك.

وقال شاهد العيان لإذاعة NRK: "ما رأيته كان مجموعة من المحتجين الأكراد في طريقهم إلى السفارة، ثم هاجمت مجموعة من الشباب الأتراك الذين يحملون علمًا تركيًا الأسر الكردية التي لديها أطفال".

وأضاف الشاهد: "ثم تم استفزاز الوالدين واضطروا للدفاع عن أنفسهم، لكن الأتراك واصلوا الهجوم. اندلعت معركة. كنت في السيارة عندما رأيت هذا".

في حين أن العلاقات المضطربة بين الأتراك والأكراد ليست معروفة، فإن أعمال الشغب في وسط أوسلو كانت بمثابة مفاجأة للشرطة النرويجية.