الحزب الشيوعي بالصين يعقد اجتماعًا وسط التحديات المتزايدة

يعقد الحزب الشيوعي الحاكم في الصين اجتماعًا رئيسيًا هذا الأسبوع وسط تباطؤ حاد في الاقتصاد، والاحتجاجات المستمرة في هونغ كونغ، وصد طموحات بكين العالمية في الخارج.

وقالت وكالة شينخوا الرسمية للانباء إنه افتتحت اللجنة المركزية التاسعة عشرة للحزب جلستها العامة الرابعة اليوم الاثنين.

وقالت إنه ناقش شي جين بينغ، زعيم الحزب ورئيس الولاية، مسودة وثيقة حول تعزيز حكم الحزب لكنه لم يذكر تفاصيل.

وأوضحت شينخوا ان الوثيقة خرقت "بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بكيفية دعم وتحسين نظام الاشتراكية بخصائص صينية ودفع تحديث نظام الصين وقدرتها على الحكم."

انخفض النمو الاقتصادي في الصين إلى أدنى مستوى له منذ 30 عامًا تقريبًا، بسبب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، في حين أن الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج لا تظهر أي علامات على التراجع.

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وفي وقت سابق، طالبت الصين، منظمة التجارة العالمية بحق فرض 2.4 مليار دولار كعقوبات سنوية على الولايات المتحدة الأمريكية، في قضية تتعلق بالدعم الصيني، الذي يعود تاريخه إلى سنوات.

أظهرت وثيقة نشرت، اليوم الاثنين، أن الصين دعت إلى النظر في الأمر من قبل هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية يوم الاثنين المقبل، وستتم إحالة الأمر إلى حكم في منظمة التجارة العالمية إذا اعترضت الولايات المتحدة الأمريكية على المبلغ، الذي تقترحه الصين.

ينبع الطلب من قرار الاستئناف الصادر عن منظمة التجارة العالمية في يوليو في قضية يرجع تاريخها إلى ما قبل إدارة ترامب، ولا علاقة لها بالتعريفات التي فرضتها على البضائع الصينية.

انتقدت واشنطن هذا القرار، الذي قالت إنه يعترف بأن الصين تستخدم الشركات المملوكة للدولة لدعم وتشويه اقتصادها، لكنها تزعم أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تستخدم "الأسعار الصينية المشوهة" لقياس الدعم.

