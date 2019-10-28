عرابة: إطلاق نار على منازل وسيارات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق جناة مجهولون عيارات نارية، في حي الجلمة بمدينة عرابة البطوف، فجر اليوم الإثنين. وأكد شهود عيان أن الجريمة ألحقت أضرارا مادية جسيمة في الممتلكات والسيارات، وتسببت بحالة من الذعر والقلق بين سكان الحي. واستُدعيت الشرطة إلى المكان وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة. هذا، ويعاني المواطنون العرب في البلاد من انعدام الأمن والأمان في ظل ازدياد كبير ومقلق في أعمال العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في محاربة الظاهرة وجمع السلاح، وسط استمرار حراك شعبي وسلسلة فعاليات أقرتها لجنة المتابعة العليا رفضا للعنف ونبذا للمجرمين واحتجاجا على تواطؤ الشرطة مع العنف والجريمة.

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