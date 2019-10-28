توغل لجرافات الاحتلال بجباليا واعتقال فلسطيني تخطى السياج الأمني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توغلت جرافات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، في الأراضي الزراعية شرق بلدة جباليا، فيما اعتقل الاحتلال شابا تخطى السياج الأمني مع قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن عدة جرافات عسكرية للاحتلال توغلت في مناطق زراعية شرق جباليا، بعد أن انطلقت من بوابة موقع "أبو صفية" العسكري، وتوغلت الجرافات في أراضي المواطنين القريبة من السياج الأمني وشرعت بأعمال تجريف في المكان.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي تشهد الأراضي الزراعية للفلسطينيين المتاخمة للسياج الأمني توغل وعمليات تجريف شبه يومية من قبل سلطات الاحتلال التي تعمد على تجريف الأراضي وتخريب محصول المزارعين في تلك المناطق.

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إلى ذلك، اعتقلت قوات الجيش فلسطينيا تخطى السياج الأمني من وسط قطاع غزة، وتم تحويله للتحقيق لدى جهاز الأمن العام "الشاباك".

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن الشاب الفلسطيني اعتقل بعد تسلله عبر السياج الفاصل وسط القطاع ولم يكن مسلحا.