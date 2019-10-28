ريبيري يواجه خطر الإيقاف لعدة مباريات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم فيورنتينا الإيطالي، فرانك ريبيري، مهدد بالإيقاف لعدة مباريات، على أثر تعرضه للطرد عقب نهاية مباراة فريقه أمام لاتسيو.

وعاد لاتسيو إلى طريق الانتصارات بالفوز في اللحظات الأخيرة (2-1) على مضيفه فيورنتينا، أمس الأحد، في المرحلة التاسعة للدوري الإيطالي.

وذكر موقع "توتو ميركاتو"، أن ريبيري تعرض للطرد بعدما اعترض بشدة ودفع حكم الراية عقب صافرة نهاية اللقاء الذي شهد العديد من البطاقات الصفراء بجانب طرد لوكا رانييري لاعب الفيولا.

وأضاف أن الحكم الأول كتب في تقريره الرسمي عن المباراة، أن ريبيري تعرض للطرد، مما يعني أن اللاعب الفرنسي مهدد بتلقي عقوبة كبيرة بعد نهاية جولة الكالتشيو.

وارتفع رصيد لاتسيو إلى 15 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند 12 نقطة ليظل في المركز التاسع.