برشلونة يضع تجديد عقد ميسي ضمن أولوياته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني يسعى لتمديد عقود عدد من لاعبيه خلال الفترة القادمة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن برشلونة يريد تجديد عقود الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن والظهير البرتغالي نيلسون سيميدو.

وأضافت أن البارسا يرغب في بقاء تير شتيغن وسيميدو، وتوافق الأمانة الفنية لبرشلونة على تمديد عقود الثنائي.

ونوهت الصحيفة أن برشلونة سيبدأ التفاوض مع تير شتيغن وسيميدو، لكن التوقيع على عقود التجديد سيكون مطلع تموز/يوليو المقبل.

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ولفتت الصحيفة إلى أن ميسي من بين 4 لاعبين ينتهي علاقتهم التعاقدية مع النادي الكاتالوني في عام 2021، بجانب إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال ولويس سواريز.

وأوضحت أن راكيتيتش وفيدال قد يغادران "الكامب نو" في كانون الثاني/يناير المقبل أو الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يخطط لاقتراح عقد جديد في الأشهر القليلة المقبلة على ليونيل ميسي، لتمديد عقده، والذي يعد أولوية للفريق الكاتالوني.