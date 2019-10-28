اتهام شاب من طمرة بالسطو واعتقال آخر من يافة الناصرة بإلقاء قنبلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد أحد سكان مدينة طمرة، في الواحدة والثلاثين من العمر، نسب إليه السطو على محطة وقود في المدينة وسرقة مبلغ ألف وسبعمئة شيقل منها بعد تهديده عامل فيها بواسطة غاز مسيل للدموع.
وفي حادث آخر، اعتقلت الشرطة شخصا، في الخمسينيات من عمره، من سكان يافة الناصرة، بشبهة إلقاء قنبلة يدوية على منزل آخر، في القرية، فجر اليوم.
ومن المزمع أن تنظر المحكمة في الناصرة، اليوم، بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيقات الجارية.
ووفقا للشرطة، خلفية الحادث تعود لخلاف سابق بين عائلات.
هذا، ولم يبلغ عن إصابات أو إلحاق أضرار في المكان إثر إلقاء القنبلة على المنزل المأهول.
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