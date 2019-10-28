كفر ياسيف: اعتقال مشتبه بإطلاق النار على منزل رئيس المجلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة مشتبها (40 عاما) من سكان كفر ياسيف، بجريمة إطلاق النار على منزل رئيس المجلس المحلي، شادي شويري.
ووفقا للشرطة فإنه "وصل بلاغ إلى مركز الشرطة، أمس الأحد، قرابة الساعة 23:00، حول إطلاق نار على منزل رئيس المجلس المحلي في كفر ياسيف. وقد ساعدت الأدلة والحيثيات من المكان، وعمليات البحث والتحقيقات السريعة، في التوصل لاعتقال المشتبه به وهو من سكان المكان، ويبلغ من العمر 40 عاما. وتم اعتقال المشتبه به والتحقيق معه في مركز الشرطة".
هذا، ومن المزمع أن تنظر المحكمة في عكا، بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيقات الجارية.
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