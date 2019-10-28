اعتقال 13 فلسطينيا بالضفة ومستوطنون يقتحمون كفل حارس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما قامت مجموعة من المستوطنين باقتحام المقامات العربية والإسلامية في بلدة كفر حارس قضاء سلفيت.

وتركزت الاعتقالات في محافظة الخليل، حيث قامت قوات الاحتلال بحملة خاصة في مخيم العروب، وذلك بزعم تسجيل عدة حوادث تعرضت خلالها مركبات للمستوطنين لإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة خلال سفرها على طريق رقم 60 المجاور للمخيم.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا خلال الحملة 13 شابا منهم 7 شبان في مخيم العروب، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة حيازة وسائل قتالية وأسلحة والمشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين.

وبحسب شهود عيان فقد تم اعتقال 7 شبان من مخيم العروب وهم: جهاد عماد الطيطي، وعمار جوابرة، وأحمد عدوي، وحكيم الشريف، ومحمد نبيل القيق، ورشدي رشدي، وإسلام جوابرة.

كما جرى اعتقال شابين من بيت كاحل هما: محمود رائد عصافرة وبكر أحمد عصافرة، بينما في مخيم قلنديا تم اعتقال محمد الحزين، وعبد أبو أسنينه.

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إلى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين، في ساعات متأخرة من الليل، بلدة كفل حارس شمال سلفيت، تحت حماية جنود الاحتلال.

وأفاد مواطنون، بأن المستوطنين اقتحموا البلدة من أجل تأدية صلوات تلمودية في المقامات الإسلامية الموجودة فيها، فيما عمل جنود الاحتلال على تأمين الحماية لهم من خلال إغلاق عدة طرق ومداخل فرعية، ومنع المواطنين من التنقل.

أما في بلدة العيسوية، اقتحمت شرطة الاحتلال في ساعات الليل العديد من الأحياء السكنية في البلدة، وأرغمت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها.

وتمركزت قوات الاحتلال في حي الشهيد محمد عبيد، وأرغمت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، وفتشت المارة، وأعاقت تحركهم.