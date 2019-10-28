شكرا لقرائتكم خبر عن مأرب.. قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في صرواح والان مع التفاصيل
صدت قوات الجيش الوطني، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، تسللا لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة صرواح، غربي محافظة مأرب.
وقال الجيش الوطني إن عناصر من المليشيات الانقلابية حاولت التسلل باتجاه مواقع الجيش في الجبهة، بهدف زراعة ألغام أرضية وعبوات ناسفة.
وتابع الجيش إنه رصد تحركات عناصر المليشيا، وأجبرها على الفرار، كما ضبط عدد من تلك الألغام والعبوات التي خلفتها المليشيا الحوثية، قبل فرارها.
وتشهد جبهة صرواح، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين.
وتعد صرواح آخر جبهة لمليشيا الحوثي في محافظة مأرب شرقي البلاد.
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