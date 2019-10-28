شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. حضرموت تستعد لمواجهة آثار ومخاطر إعصار كيار والان مع التفاصيل

تواصل السلطة المحلية في محافظة حضرموت إستعداداتها وإجراءاتها الإحترازية العاجلة لتفادي أي آثار أو مخاطر محتملة لإعصار (كيار).

وذكرت مصادر محلية بالمحافظة، ان وكيل أول المحافظة، الشيخ عمرو بن حبريش العليي سيعقد اليوم لقاءً مع القائمين على غرفة الأرصاد والإنذار المبكر بديوان محافظة حضرموت للإطلاع على الحالة المدارية، ومتابعتهم لتحليل ورصد مسار واتجاه الإعصار، وإعداد النشرات التحذيرية عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي .

Advertisements

وأضافت انه سيعقد لقاءات بالمختصين في المكاتب والأجهزة الخدمية والصحية المعنية بلجنة الطوارئ بالمحافظة بما في ذلك خفر السواحل والدفاع المدني.

وحث وكيل أو حضرموت الجميع على رفع درجة الاستعداد ووضع الإجراءات الاحترازية المناسبة لتفادي المخاطر المحتملة لإعصار (كيار) على المناطق الساحلية ومناطق حضرموت عامة التي يتوقع أن تتاثر من هذه الحالة المدارية ، وحشد الإمكانيات لأي احتمالات بما يحافظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.