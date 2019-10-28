شكرا لقرائتكم خبر عن المحويت.. مليشيا الحوثي تستولي على محاصيل المزارعين تحت عدة مسميات والان مع التفاصيل

كشفت وثيقة رسمية لمليشيا الحوثي عن توسيعها لعمليات السطو والنهب الممنهج لممتلكات المواطنين في مناطق سيطرتها تحت مسميات متعددة .

في السياق وجه ما يسمى محافظ المحويت، المعيّن من قبل مليشيات الحوثي، مدراء عموم المديريات بتشديد الرقابة على محاصيل المزارعين والتواجد إلى جانب الحصادات عبر مندوبيهم تحت ذريعة "تقرير زكاة الحبوب وتحصيلها عيناً" بعد استحداثها لما يسمى بالهيئة العامة للزكاة.

ووفق المذكرة فقد وجهت مليشيا الحوثي مدراء عموم المديريات في محافظة المحويت الخاضعة لسيطرتها بتحصيل زكاة الحبوب العينية لموسم 2019 ، وقد تم إبلاغ مدراء فروع الهيئة والأمناء بالمديريات "بالتواجد إلى جانب الحصادات" لتقرير الزكاة على المواطنين والتحصيل منهم عينا.

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وذكرت مصادر محلية متطابقة أن المزارعين يقومون بتسليم زكاة محاصيلهم من الحبوب للجهات المختصة في الدولة نهاية كل موسم حصاد طواعية ومن تلقاء أنفسهم ، ولا تبالي تلك المليشيا من تضرر المزارعين من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وارتفاع أجور النقل وارتفاع أسعار البذور والأسمدة وانتشار المبيدات الضارة.

وكانت مليشيا الحوثي أصدرت، في وقت سابق، تعميماً قسرياً جديداً على المزارعين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، حاولت فيه إجبار المزارعين على ما أسمته "الالتزام بمواعيد الصّراب" تحت ذريعة إنضاج الثمار، وحتى يتم تحديد موعد الصراب من عاقل المنطقة أو من المزارعين أنفسهم.