شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الميسري ينفي صدور قرار بإقالة قائد مكافحة الارهاب في عدن والان مع التفاصيل

نفى مصدر مسؤول في مكتب وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، صدور أي قرار بإقالة قائد مكافحة الإرهاب في شرطة عدن، يسري المقطري .

وحذر المصدر من تداول وثائق وقرارات إقالة مزورة، في محاولة للتشويش على مجريات الأحداث في الساحة اليمنية والمتمثلة في مواجهة الانقلابين الحوثيين .. مؤكداً أن أي قرارات تعيين أو إقالة صادرة عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يتم نشرها وإبلاغها عبر القنوات، والأطر الرسمية والمتمثلة بالموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

وأشار المصدر إلى أن الوثيقة التي يتم تداولها بشأن إقالة قائد وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة محافظة عدن وثيقة مزورة .. داعيا وسائل الإعلام لتحري الدقة والمصداقية والموضوعية في نقل المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الإنجرار وراء بث الإشاعات والفبركات التي تقوم المطابخ الإعلامية بترويجها بهدف التشويش على الرأي العام.

وتداولت مواقع إخبارية وصفحات لناشطين وثيقة تضمنت قراراً من وزير الداخلية الميسري، بإقالة قائد مكافحة الإرهاب دون توضيح أسباب الإقالة .