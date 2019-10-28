تأهب في صفوف الجيش الفلبيني بعد مقتل البغدادي

أعلن الجيش الفلبيني، الإثنين، حالة التأهب في صفوفه؛ تحسبا لوقوع أي هجمات من قِبل تنظيم داعش الإرهابي؛ انتقاما لمقتل زعيمه أبوبكر البغدادي في عملية أمريكية بسوريا.



وقال المتحدث باسم الجيش الجنرال أدجارد أريفالو، في بيان: "نتوقع أن يكون لمقتل البغدادي تأثير سلبي على قيادة الإرهابيين في عدة مناطق بالعالم".

وأضاف أريفالو: "قواتنا في الخطوط الأمامية في حالة تأهب لإحباط أي محاولات محتملة لاستغلال هذا الحدث".



وطالب المتحدث باسم الجيش المواطنين بالتحلي باليقظة، وإبلاغ السلطات بأي أشخاص أو أنشطة مشبوهة في مناطقهم.

Advertisements

وأشاد الجيش الفلبيني بمقتل البغدادي، ووصفه "بالضربة القوية للمنظمات الإرهابية حول العالم"، متعهدا بالاستمرار في تعقب الإرهابيين الموجودين في البلاد، وبصورة خاصة في منطقة مينداناو بالجنوب.

وخاضت القوات الفلبينية معركة ضد إرهابيي تنظيم داعش عام 2017، بعدما حاصرت مدينة مراوي (جنوب) لمدة 5 أشهر؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص بينهم مدنيون وإلحاق أضرار بالمدينة.





ومن بين من تم قتلهم في الاشتباكات في مدينة مراوي الإرهابي الفلبيني البارز أسنيلون هابيلون، الذي يتردد أنه كان مسؤول داعش جنوب شرق آسيا.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، عن مقتل البغدادي، في عملية استغرقت ساعتين وشاركت فيها نحو 8 مروحيات، مضيفا أن القوات الأمريكية أجرت تحليل الحمض النووي لزعيم داعش بعد مقتله مباشرة وتأكد صحته.

ترامب أكد أن الجيش الأمريكي لم يفقد أيا من قواته خلال عملية استهداف البغدادي، بينما قُتل العديد من مرافقي زعيم داعش، لافتا إلى أن القوات لاحقته حتى وصل إلى نهاية نفق مسدود، ثم فجر نفسه مع 3 من أطفاله.