صحيفة تؤكد على الدور الحضاري والمؤثر عالمياً الذي رسخته الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكدت صحيفة البيان في رأيها اليوم الإثنين، على الدور الحضاري والمؤثر عالمياً الذي رسخته الإمارات .



وقالت أن هذا الدور يحظى باهتمام كبير من القيادة، بتعزيزه وتعظيم أثره، ضمن استراتيجية واضحة في تقوية العلاقات مع الدول المهمة على المستويات السياسية والاقتصادية، والتي تمتلك ثقلاً في محيطها الإقليمي والعالمي.

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وأضافت الصحيفة أن بناء الشراكة الشاملة مع البرازيل التي أكد عليها محمد بن راشد ومحمد بن زايد، خلال استقبال سموهما الرئيس البرازيلي، أمس، تظهر مدى حرص الإمارات على تقوية علاقات نوعية مع دول العالم كافة، تتخطى التعاون السياسي والاقتصادي، إلى تمتين الجسور بين الشعوب لترسخ علاقات إنسانية واجتماعية وثقافية متجذرة، تهدف إلى خدمة التنمية لجميع الشعوب ونشر السلام والاستقرار والقيم النبيلة في التفاهم والحوار والتسامح والتعايش.

وأشارت إلى أن القيم المشتركة بين الإمارات والبرازيل قوية بما يفتح آفاقاً كبيرة لتعاون في مختلف المجالات تعود آثاره الإيجابية على شعبي البلدين في تعزيز فرص التنمية والازدهار، وهذا ما تم ترجمته على أرض الواقع عبر اتفاقيات ومذكرات تفاهم تؤسس لشراكة شاملة.

ولفتت إلى أن نجاح استراتيجية الإمارات في علاقاتها القوية مع مختلف العالم، تعززه الثقة الكبيرة التي تنظر به الدول إلى الإمارات ودورها الفاعل والريادي في خدمة الأهداف التنموية للشعوب، وثقلها المحوري في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، وبات هذا النجاح يحقق قفزات كبيرة مع المساهمات الحضارية الاستثنائية التي تقدمها الإمارات لصناعة مستقبل أفضل للإنسانية جمعاء.

وجددت الصحيفة التأكيد على أن سياسة الإمارات المتوازنة دولياً، تثمر علاقات متينة وثقة متبادلة مع الدول والشعوب، وترسخ باستمرار تعاوناً إنسانياً لخير الجميع.