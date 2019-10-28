أردوغان صانع اللاجئين يهدد بطرد 3 ملايين لاجئ لأوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يتعامل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع اللاجئين السوريين في تركيا كورقة يعتقد بأنها رابحة، للضغط على المجتمع الدولي بشكل عام والاتحاد الأوروبي والناتو بشكل خاص.

مع بداية الازمة السورية مد أردوغان يده للاجئين السوريين وضم ما يزيد عن 3 ملايين لاجئ، لكن الهدف لم يكن إنسانياً البتة، بل كان ذلك لأهدافً سياسية خُطط لها سابقاً وتصب في مصلحة أردوغان، أثبت ذلك تكرار تهديداته للاتحاد الأوربي والمجتمع الدولي بعدم وقف دعم تركيا مالياً، مهدداً بطرد اللاجئين السوريين لأوروبا.

قدمت منظمة العفو الدولية تقريراً يتعلق باللاجئين السوريين تضمن التقرير أن تركيا رحلت مئات اللاجئين منذ بداية 2019 قسراً عن طريق اجبارهم على توقيع أوراق تقول بأن الترحيل تم باردتهم حيث تقدم العديد من اللاجئين بشكوى للمنظمة جراء هذا الفعل.

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وثبت للعالم أن أردوغان لا يبالي بمصلحة اللاجئين أو سلامتهم بعد أن قام بإرسالهم للمنطقة التي يزعم بأنّها آمنة، رغم علمه بأنها ليست مستقرة حالياً، والحرب لم تنتهي بها، فقد غامر بحياة مئات السوريين ليحقق أطماعه بالمستعمرة الجديدة "المنطقة الامنة"، وليمارس تطهيره العرقي ضد الاكراد في سوريا.

واتضح ذلك في تصريحاته التي تضمنت تهديداً صريحاً للأكراد، وهو أنّه في حال ظهر مقاتلي الاكراد في المنطقة الآمنة بعد انتهاء المهلة المقررة للانسحاب سيستخدم حق تركيا في سحقهم.

ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كل مقترح دولي يتعلق بالمنطقة الآمنة قد يخل بخططه للاستفراد بالسيطرة على المنطقة، وكان أخرها مقترح لألمانيا قدمته وزيرة الدفاع الألمانية "أنيغريت كارينباوير" نص المقترح على إقامة منطقة امنه دولية بمشاركة روسيا وتركيا لكن تحت إشراف ورقابة الأمم المتحدة.

وجاء الرفض المبطن للمقترح عبر تصريح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بان مقترح ألمانيا بتشكيل منطقة آمنة دولية شمال سوريا بأنه "اقتراح غير واقعي", وأن تركيا لا تستطيع اتخاذ القرار لوحدها في هذا الشأن.

ويبقى التساؤل قائماً حول ما هو مصير 3.6 مليون لاجئ في سوريا يتم التلاعب بمصيرهم لصالح أهدافٍ سياسية يٌجهل مصيرها والى أين ستصل هذه القرارات المتخبطة.