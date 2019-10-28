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نبيل نعيم يرصد علاقة أبو بكر البغدادى التنظيمية مع الجماعة الإرهابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نبيل نعيم، أمير تنظيم الجهاد في التسعينيات والذراع اليمنى لأيمن الظواهر، إن ابو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الذى قتل مؤخرا كان ينتمى لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأشار "نعيم" إلى أن هناك قيادات ودعاة من الإخوان اعترفوا بأن أبو بكر البغدادي ينتمى للإخوان وعلى رأس هؤلاء يوسف القرضاوى القطب الإخوانى، مؤكدا أن جميع التنظيمات الإرهابية خرجت من رحم جماعة الإخوان.

وعن القيادي الذى سيخلف أبو بكر البغدادي  في قيادة تنظيم داعش، توقع أن يتولى زعامة النظيم،  عمر التركمانى القيادى بالتنظيم، موضحا أن التركمانى كان ضابطا فى الجيش العراقى، قبل أن ينضم لداعش.

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وقد كشفت مصادر طبية في سوريا أمس الأحد، عن العثور على 10 جثث بينهم 3 نساء عقب استهداف زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادي في محافظة إدلب الواقعة شمال البلاد.

وأفادت المصادر الطبية ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ بأنها عثرت على هذه الجثث عقب القيام بمعاينة أحد المنازل المدمرة وعدد من الخيام المحترقة بشكل كامل فى قرية باريشا، بعد العملية الأمريكية الخاصة التى استهدفت فى وقت سابق اليوم البغدادى فى محافظة إدلب السورية. 

كانت وسائل إعلام أمريكية قد أوردت فجر اليوم أن البغدادى لقى مصرعه بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب، فيما صرح مسؤول بارز في البنتاجون بأن زعيم تنظيم داعش كان هدفا لعملية عسكرية سرية فى محافظة إدلب.

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