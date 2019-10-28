شكرا لقرائتكم خبر عن الدوحة تواجه أزمة اقتصادية جديدة بعد انهيار شركات البتروكيماويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع "قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، استمرار الانهيار الاقتصادى الذى تشهده الدوحة ، بسبب سياسات تنظيم الحمدين، وتمويله الجماعات الإرهابية، حتى بلغ الوضع الاقتصادى مرحلة متردية للغاية.

وذكر الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن شركة صناعات قطر أعلنت عن انخفاض صافى أرباحها خلال تسعة أشهر بنسبة 47% إلى مليارى ريال (549.22 مليون دولار) بسبب انخفاض المبيعات والأسعار، موضحة أنها تأثرت من جراء التباطؤ العالمى والصف التجارى العالمى، وأسعار السلع المتقلبة بالإضافة إلى الصيانة المخططة وغير المخطط لها.

ولفت موقع قطريليكس، إلى أن ثانى أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية، أكدت أن ربحية السهم انخفضت إلى 0.34 ريال من 0.63 ريال قبل عام، حيث يشمل نشاط صناعات قطر التى تأسست عام 2003 3 قطاعات هى: البتروكيماويات والأسمدة وصناعة الصلب.

وأكد الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن اقتصاد قطر يشهد حالة من التراجع والتدهور، نتيجة تعرضها للضغوط والمقاطعة العربية، بالإضافة إلى مجموعة من الأزمات المتتالية من خلال الخسائر التي حققتها شركة الطيران القطرية والشركات التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي والبتروكيماويات، فيما ارتفعت أسعار الشحن، التأمين، التفريغ، والعقود؛ ما انعكس على الاقتصاد القطري بصفة عامة، نتيجة مقاطعة الدول العربية للدوحة، بسبب دعمها واحتضانها للجماعات الإرهابية.