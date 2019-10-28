انتبهوا: إنارة مصابيح السيارات بدءا من 01.11.2019

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يدخل قانون إنارة المصابيح الإلزامي للسيارات في الشوارع والطرقات بين البلدات المختلفة في البلاد حيز التنفيذ، يوم الجمعة المقبل الموافق لتاريخ 01.11.2019، إذ يُلزم سائقو السيارات بإضاءة مصابيح الإنارة أثناء قيادتهم السيارات داخل وخارج البلدات.
ويُلزم قانون السير في البلاد جميع السائقين، بدءا من صباح الجمعة 1.11.2019، ولغاية 31.03.2020، إضاءة مصابيح السيارات في النهار أيضا.
ويتضمن القانون إضاءة المصابيح الأمامية في سيارات الشحن، الباصات، سيارات الأجرة والدراجات النارية أثناء السفر داخل المدن أيضا، علما أن القانون يسري طوال أيام السنة على الدراجات النارية.
والسائق المخالف للقانون الذي يجري ضبطه دون إضاءة المصابيح تحرر له مخالفة مالية، بالإضافة إلى تسجيل نقطتين في سجله الخاص بالسياقة وعلى رخصة السياقة.
وتشير معطيات وزارة المواصلات، إلى أن نسبة الملتزمين للقانون تصل إلى نحو 95% في كل عام من مجمل مستخدمي الشارع.
ويعود التشديد على إضاءة مصابيح السيارات في النهار في مسعى لتحسين مجال الرؤية أمام السائقين على الشوارع خلال فصل الشتاء، والتي يكثر فيها الضباب ويكون مجال الرؤية فيها محدودا.
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